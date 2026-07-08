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В Воронежской области загорелся инфраструктурный объект из-за атаки дронов ВСУ

В Воронежской области произошел пожар на инфраструктурном объекте после налета беспилотников ВСУ, сообщил в своем «Макс»-канале глава российского региона Александр Гусев.

В Воронежской области произошел пожар на инфраструктурном объекте после налета беспилотников ВСУ, сообщил в своем «Макс»-канале глава российского региона Александр Гусев.

В общей сложности минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 12 БПЛА, поделился подробностями губернатор.

Предварительно, пострадавших нет.

По информации Гусева, в одном из муниципалитетов на инфраструктурном объекте возник пожар, на месте работают оперативные службы. О каком именно объекте идет речь — данных нет.

Гусев также сообщил о сохраняющемся в Воронежской области режиме опасности БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 8 июля над регионами России было уничтожено 415 украинских беспилотников. Среди упомянутых субъектов РФ была в том числе Воронежская область.

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