Ночная атака по энергообъектам оставила несколько городов Крыма без света

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предупреждал, что в регионе возможны временные отключения электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры. В республике действует режим чрезвычайной ситуации. Также Life.ru рассказывал, что во время ещё одной недавней атаки украинской армии в Крыму погиб ещё один человек, а двое других были ранены. Один из них поступил в больницу в тяжёлом состоянии.