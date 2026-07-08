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Водитель попавшего в ДТП омского автобуса назвал свою версию

В СУ СКР по Омской области рассказали в среду, 8 июля 2026 года, некоторые новые детали ДТП, случившегося 7 июля на дороге Сосновка — Поповка в Азовском районе Омской области.

Источник: Следственный комитет РФ

Как сообщалось ранее, «Газель» с пассажирами съехала в кювет и опрокинулась. В автобусе на тот момент находилось восемь пассажиров. У водителя есть своя версия о причине случившегося.

"По предварительным данным, водитель маршрутного такси, работающий у индивидуального предпринимателя, допустил съезд и опрокидывание автомобиля в кювет, что, с его слов, произошло из-за технической неисправности рулевого управления.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 64-летней женщине, еще трое пассажиров получили ушибы", — говорится в официальном сообщении.

Теперь следователи проводят проверку по факту ДТП с пассажирским транспортом, в ходе которой будет выяснена точная причина аварии, а также проверены условия работы и проведения предрейсового осмотра водителей пассажирского транспорта и технического осмотра автомобилей.

Добавим, что, как обратил внимание «СуперОмск», страховка на пассажиров начала действовать с 1 июля 2026 года. Страхователем заявлен Алексей Петраков, на его имя оформлены порядка 17 микроавтобусов пригородного сообщения и три — международного.