Водитель попавшего в ДТП омского автобуса назвал свою версию

Как сообщалось ранее, «Газель» с пассажирами съехала в кювет и опрокинулась. В автобусе на тот момент находилось восемь пассажиров. У водителя есть своя версия о причине случившегося.
"По предварительным данным, водитель маршрутного такси, работающий у индивидуального предпринимателя, допустил съезд и опрокидывание автомобиля в кювет, что, с его слов, произошло из-за технической неисправности рулевого управления.
В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 64-летней женщине, еще трое пассажиров получили ушибы", — говорится в официальном сообщении.
Теперь следователи проводят проверку по факту ДТП с пассажирским транспортом, в ходе которой будет выяснена точная причина аварии, а также проверены условия работы и проведения предрейсового осмотра водителей пассажирского транспорта и технического осмотра автомобилей.
Добавим, что, как обратил внимание «СуперОмск», страховка на пассажиров начала действовать с 1 июля 2026 года. Страхователем заявлен Алексей Петраков, на его имя оформлены порядка 17 микроавтобусов пригородного сообщения и три — международного.