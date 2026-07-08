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В Новороссийске ликвидировали пожар площадью 300 квадратных метров

В Новороссийске ночью 8 июля произошел пожар в четырехэтажном здании на улице Куникова. Возгорание ликвидировали сотрудники Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. В результате происшествия никто не пострадал, причины пожара устанавливают.

Источник: Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило ночью. Первые подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона прибыли к месту происшествия в 02:50. К этому времени огонь охватил четырехэтажное здание.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пожар локализовали в 04:20. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Ликвидацию открытого горения завершили в 07:03.

Для тушения пожара привлекли силы и средства МЧС России. В ликвидации возгорания участвовали 20 сотрудников личного состава, также задействовали шесть единиц специальной техники.

Спасатели организовали работы по локализации и последующей ликвидации пожара. После того как открытое горение удалось устранить, специалисты продолжили необходимые мероприятия на месте происшествия.

По предварительной информации, в результате пожара погибших и пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения возгорания.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре локализовали пожар в деревообрабатывающем цехе на Почтовой улице, огонь охватил 650 «квадратов». Тушение осложняли большие запасы древесины и удаленность водоисточников, пострадавших нет, причины выясняются.

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