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В Крыму задержали двух агентов Киева, собиравших данные о ВС России

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Крыму задержаны два россиянина, по заданию украинских спецслужб собиравшие данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации и фиксировавшие последствия ударов ВСУ, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, 1991 и 1996 годов рождения, подозреваемых в собирании и передаче противнику сведений в отношении объектов министерства обороны Российской Федерации в регионе», — сообщили в ФСБ.

Установлено, что агенты Киева инициативно установили через Telegram конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками украинских спецслужб и по их заданию осуществляли передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России в зоне проведения специальной военной операции, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов противника по территории России.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанные лица были задержаны сотрудниками ФСБ России. Следственным подразделением УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК России», — сказали в ФСБ.

Как отметили в ведомстве, фигуранты уголовного дела, по которому можно получить наказание вплоть до пожизненного, заключены под стражу и дают признательные показания.

В начале июля ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух граждан РФ, 1968 и 1986 годов рождения, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности России, они передавали информацию об объектах ВС РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту.

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