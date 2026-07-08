«Зуд купальщика» накрыл уже восемь регионов России, число заболевших растёт

В этом году инфекцию уже подхватили в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае. В Челябинской области после купания в озере Тургояк пострадали четверо детей 11−13 лет — у них появились красные пятна, и они несколько дней лечились.