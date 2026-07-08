«Зуд купальщика» накрыл уже восемь регионов России, число заболевших растёт

В этом году инфекцию уже подхватили в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае. В Челябинской области после купания в озере Тургояк пострадали четверо детей 11−13 лет — у них появились красные пятна, и они несколько дней лечились.
Церкарии в коже человека не живут долго, но вызывают сильный зуд. Если расчесать ранки, можно занести инфекцию, что приведёт к воспалению и долгому лечению. Особенно осторожными нужно быть аллергикам и людям с проблемной кожей и дерматитами.
Ранее жительница Урала попала в больницу после купания на озере Тургояк. У неё появились обширные покраснения на коже. Врачи поставили диагноз — церкариоз, или «зуд купальщика». С такой проблемой уральцы сталкиваются каждый год. Аллерголог Юлия Покалюхина объяснила: раздражение вызывают личинки паразитов, которые живут в крови водоплавающих птиц.
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