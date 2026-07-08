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В Воронежской области загорелся инфраструктурный объект после атаки БПЛА

Ночью 8 июля над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области уничтожены 12 БПЛА. В одном из муниципалитетов на инфраструктурном объекте возник пожар, сообщил губернатор Александр Гусев.

Ночью 8 июля над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области уничтожены 12 БПЛА. В одном из муниципалитетов на инфраструктурном объекте возник пожар, сообщил губернатор Александр Гусев.

О каком предприятии идет речь, губернатор не уточнил. По его словам, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. На всей территории региона сохраняется режим беспилотной опасности.

Воронежская область регулярно подвергается атакам БПЛА. Накануне над ее территорией сбили 14 дронов, были повреждены несколько домов, обошлось без жертв. Сегодня ночью, по данным Минобороны, в общей сложности уничтожены 415 беспилотников над 18 российскими регионами.

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