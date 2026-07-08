Сахалинку осудят за получение выплат на несуществующего ребенка

Жительница Сахалина предстанет перед судом за получение социальных выплат на сумму более 2 миллионов рублей за несуществующего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
По версии следствия, 36-летняя женщина подала фиктивное заявление о рождении на несуществующего ребенка, чтобы получать государственные пособия и меры социальной поддержки. Ущерб составил более 2 миллионов рублей.
Ее обвинили по части 4 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).
Материалы уголовного дела переданы в Южно-Сахалинский городской суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения по существу предъявленных обвинений. В пресс-службе отметили, что фигурантке дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске будут судить мужчину, который переехал из региона в Московскую область, но не уведомил профильные ведомства о смене места жительства и продолжал получать повышенный районный коэффициент 1,6.
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