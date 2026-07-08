ФСБ задержала в Крыму двух россиян за сбор данных о ВС России в зоне СВО

Как передает ведомство, задержанные самостоятельно вышли на контакт с представителями украинских спецслужб и по их заданию передавали информацию о дислокации подразделений Минобороны РФ в зоне проведения специальной военной операции.
Кроме того, они собирали данные о российских военнослужащих, местах размещения средств противовоздушной обороны в Крыму, а также фиксировали последствия воздушных ударов по территории России.
В ЦОС ФСБ сообщили, что оба фигуранта заключены под стражу и дают признательные показания. Следственное подразделение УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовные дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
В ведомстве также напомнили, что лица, оказывающие содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.