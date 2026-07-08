Бастрыкин затребовал доклад о массовом отравлении детей на сборах в Перевозе

Напомним, скандал разгорелся вокруг эко-сборов на базе Перевозского строительного колледжа. По официальной версии министра образования Михаила Пучкова, двести участников были досрочно отправлены домой из-за аварии на трубопроводе горячего водоснабжения. Однако сами дети и их родители заявили о массовом отравлении: подростки жаловались на острую боль в животе, рвоту и головокружение, а также рассказывали об антисанитарии: тараканах, грызунах и хранении продуктов рядом с мусорными баками.