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При атаке дронов ВСУ на заводы в Нижнекамске пострадали люди

При ударах украинских беспилотников в Нижнекамске повреждены предприятия и жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли массированный удар по Нижнекамску в Республике Татарстан. Как сообщили в пресс-службе главы региона, в результате атаки пострадали несколько человек, получившие травмы легкой степени тяжести. Также были повреждены отдельные промышленные предприятия.

Уточняется, что вражеские БПЛА были зафиксированы в Закамском регионе республики. Удары пришлись по нескольким предприятиям.

«Отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Специальные службы на месте оперативно устраняют последствия», — следует из сообщения.

Согласно сообщению, на некоторых участках заводов установлены пострадавшие. Медицинская помощь им уже оказана.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО за ночь 8 июля ликвидировали 415 беспилотников армии Украины. Устройства были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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