При атаке дронов ВСУ на заводы в Нижнекамске пострадали люди

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли массированный удар по Нижнекамску в Республике Татарстан. Как сообщили в пресс-службе главы региона, в результате атаки пострадали несколько человек, получившие травмы легкой степени тяжести. Также были повреждены отдельные промышленные предприятия.
Уточняется, что вражеские БПЛА были зафиксированы в Закамском регионе республики. Удары пришлись по нескольким предприятиям.
«Отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Специальные службы на месте оперативно устраняют последствия», — следует из сообщения.
Согласно сообщению, на некоторых участках заводов установлены пострадавшие. Медицинская помощь им уже оказана.
Ранее стало известно, что российские силы ПВО за ночь 8 июля ликвидировали 415 беспилотников армии Украины. Устройства были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, а также над акваториями Черного и Азовского морей.