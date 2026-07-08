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Дело возбудили после сообщений о насилии в детском лагере в Красноярске

Следователи устаналивают все обстоятельства случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело после публикации в соцсетях о насилии в отношении 7-летней девочки в одном из частных детских лагерей Красноярска. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, дети, проживавшие с ней в одной комнате, применяли физическую силу, а руководство лагеря не вмешивалось в ситуацию.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что мать погибшей в Ачинске девочки доставят в Красноярск для допроса.