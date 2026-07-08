Туристки сорвались со скалы Жёлтый камень в Прикамье, одна разбилась насмерть

Ранее в трёх километрах от села в Сибири нашли перевёрнутые лодки и разбросанные вещи. Супруги Юлия и Андрей, которые приехали на маршрут из Красноярска 20 июня, пропали во время сплава. Их в последний раз видели как раз недалеко от этого места. Тело пропавшей туристки нашли позже в заломе реки Агул. Её спутник тоже погиб.