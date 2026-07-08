Туристки сорвались со скалы Жёлтый камень в Прикамье, одна разбилась насмерть

Инцидент произошёл 3 июля. По данным Следственного комитета Прикамья, с высоты упали 45-летняя и 46-летняя женщины. Одна из них скончалась на месте, вторую госпитализировали — сейчас она находится в реанимации. Скала Жёлтый камень расположена на левом берегу реки Чусовой и получила своё название из-за лишайников, которые придают камню характерный жёлтый оттенок.
В прокуратуре Пермского края уточнили, что туристическая группа официально зарегистрирована не была. После происшествия администрация Лысьвенского округа напомнила отдыхающим о необходимости соблюдать меры безопасности.
Власти призвали не выходить на воду без спасательных жилетов и не подниматься на скалы без специальной подготовки и снаряжения. По словам специалистов, даже знакомые маршруты могут быть опасными из-за скользких поверхностей, скрытых препятствий и неустойчивых участков.
Ранее в трёх километрах от села в Сибири нашли перевёрнутые лодки и разбросанные вещи. Супруги Юлия и Андрей, которые приехали на маршрут из Красноярска 20 июня, пропали во время сплава. Их в последний раз видели как раз недалеко от этого места. Тело пропавшей туристки нашли позже в заломе реки Агул. Её спутник тоже погиб.
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