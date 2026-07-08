ФСБ задержала в Крыму двух россиян за передачу данных спецслужбам Украины

По данным ведомства, двое мужчин 1991 и 1996 годов рождения инициативно вышли на контакт с кураторами из Украины. По заданию последних фигуранты осуществляли сбор информации о дислокации подразделений Минобороны РФ в зоне проведения специальной военной операции и местах расположения систем противовоздушной обороны на полуострове. Кроме того, в их обязанности входила фиксация последствий воздушных ударов по территории России и сбор данных о российских военнослужащих.