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ФСБ задержала в Крыму двух россиян за передачу данных спецслужбам Украины

Двое граждан РФ задержаны в Крыму по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, фигуранты передавали украинским спецслужбам координаты систем ПВО и информацию о последствиях ударов по российским объектам. Задержанные арестованы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Республике Крым деятельность двух граждан России, подозреваемых в сборе и передаче сведений представителям спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, двое мужчин 1991 и 1996 годов рождения инициативно вышли на контакт с кураторами из Украины. По заданию последних фигуранты осуществляли сбор информации о дислокации подразделений Минобороны РФ в зоне проведения специальной военной операции и местах расположения систем противовоздушной обороны на полуострове. Кроме того, в их обязанности входила фиксация последствий воздушных ударов по территории России и сбор данных о российских военнослужащих.

В ФСБ отметили, что оба подозреваемых заключены под стражу и признательные показания.

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