Двух россиян задержали в Крыму за сбор данных о частях Минобороны в зоне СВО

Двух россиян задержали в Крыму за сбор информации для украинских спецслужб о частях Минобороны РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 8 июля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
— Злоумышленники инициативно установили сотрудничество с сотрудниками украинских спецслужб и по их заданию осуществляли передачу сведений о дислокации подразделений Минобороны России в зоне проведения специальной военной операции, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО на полуострове, а также фиксировали последствия ударов противника по территории России, — говорится в сообщении.
Подозреваемых заключили под стражу, возбуждены уголовные дела по делу о госизмене, передает ТАСС.
Днем ранее сотрудники ФСБ задержали в Геленджике 27-летнего местного жителя, которого подозревают в государственной измене. По данным ведомства, мужчина собирал сведения о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов и передавал их украинским спецслужбам. Мужчина дал признательные показания.
4 июля ФСБ задержала жителя Анапы, который передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также регистрировал уровни радиосигналов для использования их украинской армией при планировании атак. В отношении него возбуждено уголовное дело.