Прокуратура требует 12 млн рублей после нападения собаки на ребенка

В тувинском Кызыле местную жительницу признали виновной после нападения ее собаки на 7-летнего мальчика. Суд назначил женщине штраф в размере 70 тысяч рублей по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
По данным прокуратуры, инцидент произошел в декабре 2025 года. Собака, оставшаяся без должного присмотра и контроля владельца, выбежала с территории домовладения и напала на ребенка рядом с соседним домом.
Следствие установило, что мальчик получил множественные повреждения, которые были расценены как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело рассматривалось по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Приговор пока не вступил в законную силу. Это означает, что стороны еще могут обжаловать решение суда в установленном порядке.
Отдельно прокуратура подала гражданский иск в интересах пострадавшего ребенка. Надзорное ведомство требует взыскать с осужденной и ее супруга 12 млн рублей компенсации морального вреда. Этот иск сейчас находится на рассмотрении суда.
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