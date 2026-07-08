В Сочи автоугонщику грозит до 15 лет за ДТП с двумя погибшими

В Сочи автоугонщику грозит до 15 лет лишения свободы за ДТП с двумя погибшими. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
Уголовное дело ранее возбуждено в отношении 38-летнего приезжего из Дагестана. Авария произошла на улице Ленина в марте 2026 года. Обвиняемый вытолкнул водителя из автомобиля Chery Tiggo, сел за руль и поехал на большой скорости. Не справившись с управлением, он столкнулся с иномаркой Nissan.
На месте ДТП скончались 54-летняя женщина-водитель и 56-летний пассажир автомобиля Nissan.
Теперь за гибель двух человек автоугонщик ответит в суде.
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Адлерский районный суд», — сообщили в региональном управлении МВД.