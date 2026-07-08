В Сочи автоугонщику грозит до 15 лет за ДТП с двумя погибшими

Уголовное дело ранее возбуждено в отношении 38-летнего приезжего из Дагестана. Авария произошла на улице Ленина в марте 2026 года. Обвиняемый вытолкнул водителя из автомобиля Chery Tiggo, сел за руль и поехал на большой скорости. Не справившись с управлением, он столкнулся с иномаркой Nissan.