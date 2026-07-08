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Две туристки сорвались со скалы в Пермском крае, одна погибла

Две туристки упали со скалы Камень Желтый в селе Кын Лысьвенского городского округа Пермского края. Одна из них погибла, вторая женщина находится в реанимации. Об этом в среду, 8 июля, сообщила администрация округа.

Две туристки упали со скалы Камень Желтый в селе Кын Лысьвенского городского округа Пермского края. Одна из них погибла, вторая женщина находится в реанимации. Об этом в среду, 8 июля, сообщила администрация округа.

Уточняется, что инцидент произошел 3 июля. Россиянки совершали восхождение на камень «Желтый» и сорвались вниз.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. Ее ход контролирует прокуратура Лысьвы, говорится на странице администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее на острове Самуи в Таиланде российский турист попытался сделать селфи на краю смотровой площадки и сорвался со скалы. Тело 35-летнего мужчины позднее нашли туристы, которые фотографировались неподалеку. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть.