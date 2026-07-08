В 1,7 млрд рублей оценили ущерб по делу белгородского экс-вице-губернатора Базарова

Следственный департамент МВД России оценил ущерб по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова в 1,723 млрд рублей. Финансовые претензии следствия связаны с нарушениями при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, сообщает РБК.
По данным следствия, наиболее серьезный эпизод касается возведения защитных линий, известных как «зубы дракона». Утверждается, что вместо соответствующих нормативам железобетонных противотанковых заграждений закупались более дешевые изделия с уменьшенными параметрами. В материалах дела также фигурируют неустановленные лица, в том числе из числа представителей Министерства обороны РФ. Владимир Базаров признал вину в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, однако обвинение в растрате в особо крупном размере он считает спорным.
В конце июня Верховный суд России постановил передать дело в Москву. Всего фигурантами процесса стали десять человек, включая экс-вице-губернатора Рустэма Зайнуллина. Владимир Базаров обвиняется в четырех эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).