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В 1,7 млрд рублей оценили ущерб по делу белгородского экс-вице-губернатора Базарова

Ущерб по делу экс-вице-губернатора Белгородской области Владимира Базарова оценили в 1,7 млрд рублей. Следствие считает, что при возведении оборонительных линий на границе закупались некачественные материалы. Фигурантами дела стали 10 человек.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный департамент МВД России оценил ущерб по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова в 1,723 млрд рублей. Финансовые претензии следствия связаны с нарушениями при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной, сообщает РБК.

По данным следствия, наиболее серьезный эпизод касается возведения защитных линий, известных как «зубы дракона». Утверждается, что вместо соответствующих нормативам железобетонных противотанковых заграждений закупались более дешевые изделия с уменьшенными параметрами. В материалах дела также фигурируют неустановленные лица, в том числе из числа представителей Министерства обороны РФ. Владимир Базаров признал вину в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, однако обвинение в растрате в особо крупном размере он считает спорным.

В конце июня Верховный суд России постановил передать дело в Москву. Всего фигурантами процесса стали десять человек, включая экс-вице-губернатора Рустэма Зайнуллина. Владимир Базаров обвиняется в четырех эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

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