В 1,7 млрд рублей оценили ущерб по делу белгородского экс-вице-губернатора Базарова

По данным следствия, наиболее серьезный эпизод касается возведения защитных линий, известных как «зубы дракона». Утверждается, что вместо соответствующих нормативам железобетонных противотанковых заграждений закупались более дешевые изделия с уменьшенными параметрами. В материалах дела также фигурируют неустановленные лица, в том числе из числа представителей Министерства обороны РФ. Владимир Базаров признал вину в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, однако обвинение в растрате в особо крупном размере он считает спорным.