Пьяный россиянин получил срок за избиение супруги-инвалида

На Камчатке суд приговорил местного жителя к 1 году 6 месяцам лишения свободы после жестокого избиения супруги-инвалида. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, конфликт начался после того, как мужчина задал жене вопрос, а она не ответила из-за диагностированных проблем со слухом. Это разозлило фигуранта. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина ударил супругу по лицу, затем схватил ее за волосы и затащил в комнату. После этого он стал бить женщину ногами по груди. По данным прокуратуры, в область жизненно важных органов он нанес не менее 5 ударов.
Нападение остановил сын потерпевшей. Услышав шум, он выбежал из комнаты, повалил мужчину и вызвал медиков. Женщине потребовалась помощь врачей.
Полученные повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью. После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил реальное лишение свободы.
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