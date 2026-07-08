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Конфликтовал с дочерью: отец арестован за нарушение защитного предписания

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Минчанин, который нарушил ранее вынесенное защитное предписание, арестован по решению суда, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Источник: Sputnik.by

Ранее между фигурантом и его 17-летней дочерью произошел конфликт. Чтобы защитить несовершеннолетнюю, районная милиция вынесла предписание в отношении отца, обязав его на время не появляться в общем с дочерью жилом помещении.

Однако во время проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что в апреле отец нарушил защитное предписание, находясь по месту жительства дочери.

«В один из дней апреля 2026 года агрессор находился по месту жительства дочери в нарушение требований защитного предписания», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в силу несовершеннолетнего возраста подросток, которая живет у бабушки, сама не может защитить свои права и законные интересы в противодействии отцу. Тем более, его уже привлекали к уголовной ответственности.

В ведомстве добавили, что сейчас в отношении фигуранта расследуется уголовное дело за угрозу дочери убийством.

Кроме того, прокуратура Московского района Минска инициировала привлечение минчанина к административной ответственности за нарушение защитного предписания. По решению суда минчанина подвергли административному аресту.