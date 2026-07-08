Жительница Нижегородской области потеряла 3,8 млн рублей на «инвестициях»

66-летняя жительница Балахнинского округа стала жертвой мошенников, обещавших заработок на инвестициях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительным данным, женщина откликнулась на объявление о заработке на бирже, установила по указанию злоумышленников специальное приложение и сначала перевела 40 тысяч рублей, а затем еще 727 тысяч рублей якобы на брокерский счет.
Когда потерпевшая попыталась вывести прибыль, ей сообщили о необходимости погасить «кредитное плечо». Чтобы вернуть вложенные средства, родственница женщины оформила несколько кредитов более чем на 3,089 млн рублей и также перевела деньги аферистам. Общий ущерб составил 3,816 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что нижегородка отсудила компенсацию у крупного оператора связи.