Годовалый малыш и 22-летняя женщина пострадали в первернувшейся легковушке на воронежской трассе

По предварительным данным полиции, 25-летний водитель Geely (житель Воронежа) при выполнении маневра обгона не обеспечил безопасный боковой интервал и задел попутный грузовик «Рено» под управлением 37-летнего жителя Нижнедевицкого района. После столкновения легковушка съехала с дороги и опрокинулась.