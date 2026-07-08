Вор украл технику и съел шесть банок красной икры и две банки печени тунца в Нижнем Новгороде

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 36‑летний неработающий мужчина с судимостью, которого задержали по месту жительства. Часть похищенных вещей была обнаружена у него, а рыбные консервы злоумышленник, по данным полиции, уже употребил. Подозреваемый заключён под стражу.