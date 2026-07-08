Вор украл технику и съел шесть банок красной икры и две банки печени тунца в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области полиция расследует кражу из квартиры 79‑летней женщины на улице Свирской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Вернувшись с дачи, пенсионерка обнаружила разбитое окно и пропажу двух телевизоров, CD‑плеера, ТВ‑приставки, зарядного устройства для телефона, шести металлических банок красной икры и двух банок печени тунца; ущерб она оценила в 100 000 рублей. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 36‑летний неработающий мужчина с судимостью, которого задержали по месту жительства. Часть похищенных вещей была обнаружена у него, а рыбные консервы злоумышленник, по данным полиции, уже употребил. Подозреваемый заключён под стражу.
Ранее сообщалось, что жителю Уренского района грозит 5 лет тюрьмы за кражу солёных огурцов.