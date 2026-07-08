Нарышкин назвал вопиющим случаем удар по музею-панораме «Оборона Севастополя»

Напомним, в ночь на 10 июня здание Панорамы серьезно пострадало от удара беспилотника украинской армии. Губернатор Михаил Развожаев назвал это целенаправленной атакой на объект культурного наследия и символ Севастополя. Более 90% живописного полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» было утрачено в результате пожара, возникшего после удара дрона.