Глава СВР Сергей Нарышкин назвал вопиющим случаем удар по музею-панораме «Оборона Севастополя». По его словам, за произошедшим стоят Киев и Лондон.
Нарышкин также заявил, что, по его оценке, методы, применяемые боевиками киевского режима, ставят их «в позорный ряд с их предшественниками». Нарышкин утверждает, что противники России делают ставку на террор.
Напомним, в ночь на 10 июня здание Панорамы серьезно пострадало от удара беспилотника украинской армии. Губернатор Михаил Развожаев назвал это целенаправленной атакой на объект культурного наследия и символ Севастополя. Более 90% живописного полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» было утрачено в результате пожара, возникшего после удара дрона.