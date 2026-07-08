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Нарышкин назвал вопиющим случаем удар по музею-панораме «Оборона Севастополя»

Нарышкин заявил, что за ударом по музею-панораме «Оборона Севастополя» стоят Киев и Лондон.

Источник: Комсомольская правда

Глава СВР Сергей Нарышкин назвал вопиющим случаем удар по музею-панораме «Оборона Севастополя». По его словам, за произошедшим стоят Киев и Лондон.

Нарышкин также заявил, что, по его оценке, методы, применяемые боевиками киевского режима, ставят их «в позорный ряд с их предшественниками». Нарышкин утверждает, что противники России делают ставку на террор.

Напомним, в ночь на 10 июня здание Панорамы серьезно пострадало от удара беспилотника украинской армии. Губернатор Михаил Развожаев назвал это целенаправленной атакой на объект культурного наследия и символ Севастополя. Более 90% живописного полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» было утрачено в результате пожара, возникшего после удара дрона.

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