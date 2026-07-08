Утром 8 июля в районе площади Гагарина в Ростове собрались заторы из-за ДТП

Сложности с проездом сохраняются на проспекте Ворошиловском (от Тельмана до площади Гагарина), на кольце около вуза, на улице Текучева (примерно от Кировского проспекта до проспекта Михаила Нагибина), а также на проспекте Михаила Нагибина (от улицы Текучева до общежития ДГТУ). Кроме того, собралась пробка на улице Варфоломеева, в районе пересечения с Воорошиловским проспектом.