Омичку оштрафовали за хищение более 10 миллионов рублей маткапитала

По данным суда, с ноября 2020 года по август 2022-го женщина находила владельцев сертификатов, которые хотели приобрести жильё. Она убеждала их завышать стоимость недвижимости в договорах купли-продажи и заключать фиктивные договоры займа с кооперативом.