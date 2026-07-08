Омичку оштрафовали за хищение более 10 миллионов рублей маткапитала

Нововаршавский районный суд вынес приговор представительнице кредитных потребительских кооперативов «БОГГАТ» и «Траст Эвент Клаб». Её признали виновной в мошенничестве при распоряжении средствами материнского капитала. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.
По данным суда, с ноября 2020 года по август 2022-го женщина находила владельцев сертификатов, которые хотели приобрести жильё. Она убеждала их завышать стоимость недвижимости в договорах купли-продажи и заключать фиктивные договоры займа с кооперативом.
После этого в Пенсионный фонд направляли подложные документы, на основании которых средства маткапитала перечислялись в счёт погашения несуществующих долгов. За каждую сделку фигурантка получала комиссию от 35 до 70 тысяч рублей.
Подсудимая вину не признала. Суд назначил ей штраф в размере 450 000 рублей. Кроме того, по иску заместителя прокурора Омской области с осуждённой взыскали более 10 миллионов рублей в доход государства.