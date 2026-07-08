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В Муромцево деревянная скульптура упала на 4-летнюю девочку

Ребёнок гулял у Дома культуры с 15-летней сестрой и залез на неустойчивую фигуру.

Источник: Следственный комитет РФ

В рабочем посёлке Муромцево 7 июля деревянная скульптура упала на 4-летнюю девочку, сообщили в СУ СК России по Омской области. Ребёнок гулял рядом с Домом культуры вместе с 15-летней сестрой, залез на неустойчивую конструкцию, и та рухнула.

Малышка отделалась ушибами. Следователи начали проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося и дать оценку действиям ответственных лиц.

Ранее мы рассказывали, как в Омске двухмесячный младенец упал из электрокачели и получил тяжёлую травму — мать не пристегнула дочку, и та ударилась головой о металлическую опору.

СК