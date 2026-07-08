В Муромцево деревянная скульптура упала на 4-летнюю девочку

В рабочем посёлке Муромцево 7 июля деревянная скульптура упала на 4-летнюю девочку, сообщили в СУ СК России по Омской области. Ребёнок гулял рядом с Домом культуры вместе с 15-летней сестрой, залез на неустойчивую конструкцию, и та рухнула.