В Муромцево деревянная скульптура упала на 4-летнюю девочку

В рабочем посёлке Муромцево 7 июля деревянная скульптура упала на 4-летнюю девочку, сообщили в СУ СК России по Омской области. Ребёнок гулял рядом с Домом культуры вместе с 15-летней сестрой, залез на неустойчивую конструкцию, и та рухнула.
Малышка отделалась ушибами. Следователи начали проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося и дать оценку действиям ответственных лиц.
Ранее мы рассказывали, как в Омске двухмесячный младенец упал из электрокачели и получил тяжёлую травму — мать не пристегнула дочку, и та ударилась головой о металлическую опору.