Под суд на Урале отправили участницу группы по делу о 400 случаях мошенничества

Следствие установило, что организатор группы вовлек обвиняемую в группу для работы менеджером. Согласно схеме, группа под видом сотрудников агентства недвижимости размещала в интернете объявления о якобы сдаче в аренду комфортабельного жилья по заниженной цене, но не собиралась его сдавать. Фото они брали из открытых источников. Когда заинтересовавшиеся хотели осмотреть жилье, обвиняемые предлагали заплатить агентству комиссию за найм и после этого дать контакты собственника. Когда они переводили деньги, их связывали с «владельцем» — другим членом группы, но на встречу для показа жилья он не являлся.