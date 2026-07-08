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Более 1500 воронежцев обратились к врачам после укусов клещей

В целях профилактики укусов членистоногих в местах массового пребывания и отдыха населения проводятся акарицидные обработки.

Источник: Freepik

В Воронежской области 1558 человек обратились в медучреждения после укусов клещей с начала сезона их активности. Этот показатель не превышает среднемноголетних значений. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора во вторник, 7 июля.

В целях профилактики укусов клещей в местах массового пребывания и отдыха населения проводятся акарицидные обработки. Работы уже провели на площади 1543,6 га, включая 391,6 га территорий летних оздоровительных учреждений.

Эффективность мероприятий составляет 100%. Клещи на обработанных территориях не были обнаружены.

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