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Пьяный житель Екатеринбурга уснул на трамвайных путях

Из-за нетрезвого пешехода трамваи встали на 20 минут.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге пьяный мужчина лег и уснул на трамвайных путях на улице Юлиуса Фучика напротив дома № 9. На место прибыли бригада реанимации и экипаж ДПС, так как изначально в СМИ появилась непроверенная информация о том, что человек попал под трамвай.

Как позднее сообщил telegram-канал «Екатеринбург. Главное», никто под трамвай не попадал.

— Конечно, никакой человек ни под какой трамвай на улице Фучика не попал. Просто один очень устал, прилёг на рельсы и минут на 20 задержал движение трамваев, — отмечает telegram-канал.

Сейчас движение трамваев восстановлено — транспорт курсирует по расписанию.