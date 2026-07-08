Пьяный житель Екатеринбурга уснул на трамвайных путях

В Екатеринбурге пьяный мужчина лег и уснул на трамвайных путях на улице Юлиуса Фучика напротив дома № 9. На место прибыли бригада реанимации и экипаж ДПС, так как изначально в СМИ появилась непроверенная информация о том, что человек попал под трамвай.
Как позднее сообщил telegram-канал «Екатеринбург. Главное», никто под трамвай не попадал.
— Конечно, никакой человек ни под какой трамвай на улице Фучика не попал. Просто один очень устал, прилёг на рельсы и минут на 20 задержал движение трамваев, — отмечает telegram-канал.
Сейчас движение трамваев восстановлено — транспорт курсирует по расписанию.