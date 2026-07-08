Пьяный житель Екатеринбурга уснул на трамвайных путях

В Екатеринбурге пьяный мужчина лег и уснул на трамвайных путях на улице Юлиуса Фучика напротив дома № 9. На место прибыли бригада реанимации и экипаж ДПС, так как изначально в СМИ появилась непроверенная информация о том, что человек попал под трамвай.