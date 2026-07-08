Мошенники требовали «погасить кредитное плечо» — нижегородка потеряла более 3.9 млн рублей

Жительница Балахнинского округа потеряла более 3,8 млн рублей, пытаясь заработать на бирже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России п Нижегородской области. По предварительным данным, 66‑летняя женщина откликнулась на объявление о заработке и по инструкции лжеспециалистов установила на телефон приложение. Сначала она перевела 40 000 рублей, затем ещё 727 000 рублей якобы на брокерский счёт.
Когда потерпевшая попыталась вывести «прибыль», мошенники заявили о необходимости погасить «кредитное плечо». Чтобы вернуть деньги, родственница потерпевшей оформила несколько кредитов на сумму более 3 089 000 рублей и перечислила их злоумышленникам. В результате общий ущерб составил 3 816 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Полиция предупреждает: не доверяйте обещаниям гарантированного дохода в интернете и не переводите средства для «разблокировки счёта», оплаты «кредитного плеча» или иных вымышленных комиссий.
Ранее сообщалось, что нижегородец потерял 2,5 млн рублей, поверив «курьеру» с кодовым словом «Ласточка».