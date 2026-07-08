Мошенники требовали «погасить кредитное плечо» — нижегородка потеряла более 3.9 млн рублей

Жительница Балахнинского округа потеряла более 3,8 млн рублей, пытаясь заработать на бирже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России п Нижегородской области. По предварительным данным, 66‑летняя женщина откликнулась на объявление о заработке и по инструкции лжеспециалистов установила на телефон приложение. Сначала она перевела 40 000 рублей, затем ещё 727 000 рублей якобы на брокерский счёт.