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В Пермском крае туристка погибла при падении со скалы

Во время самостоятельного сплава в Пермском крае одна туристка погибла, а вторая получила травмы при падении со скалы «Камень Желтый». Инцидент произошел 3 июля при попытке сделать фотографию, прокуратура контролирует проверку по факту происшествия с незарегистрированной группой.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Пермском крае устанавливают обстоятельства трагедии на реке Чусовой, где со скалы сорвались две женщины. Одна из них скончалась на месте, вторая с травмами доставлена в больницу.

Как сообщает 59.RU со ссылкой на следственные органы и Министерство здравоохранения Прикамья, инцидент произошел днем 3 июля в селе Кын. Во время самостоятельного сплава две подруги в возрасте 45 и 46 лет поднялись на «Камень Желтый», чтобы сфотографироваться. При попытке сделать снимок 45-летняя женщина сорвалась со скалы в воду и погибла на месте, а пытавшаяся помочь ей 46-летняя знакомая также упала вниз и получила серьезную травму головы. Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести — угрозы для жизни нет.

В прокуратуре Пермского края уточнили, что группа туристов не была зарегистрирована в установленном порядке. Надзорное ведомство взяло под контроль ход процессуальной проверки, проводимой по факту происшествия.