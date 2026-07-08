В Пермском крае туристка погибла при падении со скалы

Как сообщает 59.RU со ссылкой на следственные органы и Министерство здравоохранения Прикамья, инцидент произошел днем 3 июля в селе Кын. Во время самостоятельного сплава две подруги в возрасте 45 и 46 лет поднялись на «Камень Желтый», чтобы сфотографироваться. При попытке сделать снимок 45-летняя женщина сорвалась со скалы в воду и погибла на месте, а пытавшаяся помочь ей 46-летняя знакомая также упала вниз и получила серьезную травму головы. Пострадавшую госпитализировали, сейчас ее состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести — угрозы для жизни нет.