Пермские туристки упали в реку со скалы во время фотосессии

Появились подробности несчастного случая в Лысьвенском районе: две женщины пострадали при попытке сделать фотографии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Пермского края.
Трагедия, напомним, произошла у села Кын на берегу реки Чусовой. Две женщины, одной из которых 45 лет, а другой 46 лет, решили взобраться на скалу «Желтый камень», чтобы там сфотографироваться.
Обе они сплавлялись по Чусовой в составе незарегистрированной туристической группы и возле Кына была небольшая стоянка.
При попытке взобраться на скалу 45-летняя женщина рухнула в реку. Другая туристка попыталась ей помочь, но не удержалась и тоже упала. В итоге одна из них погибла, вторая была доставлена в реанимацию.
Проверку инцидента проводит следственный комитет, прокуратура Лысьвы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.