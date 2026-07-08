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В Иркутской области за сутки потушили три лесных пожара

На утро 8 июля остаются два пожара в Катангском районе на площади 845 гектаров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 7 июля потушили три лесных пожара, возникших ранее.

Общая площадь, охваченная огнём, составила 29,5 гектара. Новых очагов в этот день не зафиксировано. В тушении участвовали 182 человека и 16 единиц техники, сообщили в правительстве Иркутской области.

Для контроля обстановки и доставки пожарных к местам работ привлекалась авиация — 12 воздушных судов совершили облёты, общий налёт превысил 54 часа.

На утро 8 июля в регионе остаются три очага. Один из них, в Шелеховском районе, удалось локализовать на площади 4,5 гектара.

Два других пожара действуют в Катангском районе — они находятся в удалённой и труднодоступной местности, их общая площадь составляет 845 гектаров.

Ежедневный мониторинг продолжается. 8 июля на патрулирование вышли 74 группы — 162 человека.