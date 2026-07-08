Отдых у воды в Хабаровском крае не должен обернуться трагедией

По данным МЧС Хабаровского края, в 2025 году на водных объектах региона произошло 20 происшествий: погибли 13 человек, из них шестеро — дети. В 2026 году ситуация стала ещё напряжённее: зафиксировано уже 22 происшествия, в которых погибли 19 человек (в том числе двое детей). Только за летний период — по июль 2026 года — в Хабаровске зарегистрировано четыре случая, каждый из которых закончился гибелью людей.