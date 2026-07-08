Отдых у воды в Хабаровском крае не должен обернуться трагедией

13 июня на Заячьем полуострове в Краснофлотском районе пропала 40‑летняя жительница Хабаровска: по словам очевидцев, женщина пошла купаться, позже отдыхающие нашли её тело и сообщили спасателям. Спустя день, 14 июня, на центральной набережной Хабаровска утонул 23‑летний парень: отдыхая с друзьями, он доплыл до середины Амура — и внезапно исчез из виду. Благодаря яркой одежде погибшего спасателям удалось быстро обнаружить тело. Ещё одна трагедия произошла 27 июня в Аяно‑Майском районе: там перевернулась моторная лодка, в результате погиб семилетний мальчик.
Сейчас в Хабаровском крае нет ни одного официально оборудованного пляжа. В местах стихийного купания установлены запрещающие знаки: за их игнорирование грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Спасатели ежедневно дежурят у водоёмов и проводят рейды в нелегальных местах отдыха. В одном из таких рейдов вместе с членами Общества спасания на водах Хабаровского края «ВОСВОД» побывал корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».
Во время рейдов отдыхающим раздают памятки и напоминают о смертельных рисках. По словам председателя Хабаровского краевого отделения «ВОСВОД» Валентины Ивановой, главная причина трагедий на воде — алкоголь.
— Люди теряют контроль над собой, переоценивают свои силы и заходят слишком далеко. Чаще всего тонут мужчины. И, конечно, отдельная большая беда — дети, оставленные без присмотра. Родители думают, что на мелководье ничего не случится, но это опасное заблуждение. Дети тонут молча, и на это уходят секунды, — подчеркнула Валентина Иванова.
Из‑за роста числа происшествий контроль вдоль береговой линии Амура усилен. Сейчас спасатели дежурят на четырёх ключевых точках: на набережной, у базы отдыха «Дельфин», в районе Амуркабеля и Дальдизеля. Ежедневно они раздают памятки, но нередко им приходится буквально вызволять людей из воды.
«Главное — не выпускать ребёнка из виду».
На хабаровской набережной в выходные всегда многолюдно. У воды резвятся дети, а родители стараются сделать всё возможное, чтобы отдых был безопасным.
Кристина с двухлетней дочкой стоит на мелководье: телефон убран, взгляд не отрывается от малышки, весело плещущейся у берега. Женщина не знала о запрете на купание, но всё равно не пускает дочку далеко и следит, чтобы та не наглоталась воды. Кристина уверена: мутная вода опасна, поэтому перед каждым заходом в реку оценивает её состояние.
Алина с трёхлетним сыном даже не заходит на берег: мальчик играет с игрушками на песке, а мама ни на секунду не сводит с него глаз.
«Я плавать не умею, поэтому мы просто сидим. Главное — не выпускать ребёнка из виду ни на секунду. Даже на мелководье может случиться всякое», — говорит она.
Светлана пришла на берег с двумя детьми — 17‑летним сыном и 8‑летней дочкой. Чтобы чувствовать себя спокойнее, женщина надела на младшую дочь спасательный жилет, а старшему сыну дала круг. Так и дети чувствуют себя защищённее, и маме легче.
Снежана, мама двоих сыновей, придерживается тактики «лучше перестраховаться»: при сильном ветре и непогоде она вообще не подпускает детей к воде. По её мнению, беда может случиться даже у самого берега.
У каждой мамы свой подход, но цель у всех одна: чтобы вода приносила радость, а не горе.
Тревожная статистика.
По данным МЧС Хабаровского края, в 2025 году на водных объектах региона произошло 20 происшествий: погибли 13 человек, из них шестеро — дети. В 2026 году ситуация стала ещё напряжённее: зафиксировано уже 22 происшествия, в которых погибли 19 человек (в том числе двое детей). Только за летний период — по июль 2026 года — в Хабаровске зарегистрировано четыре случая, каждый из которых закончился гибелью людей.
Спасатели вновь напоминают ключевые правила безопасности:
Купаться и загорать следует только на оборудованном пляже. В этом году в Хабаровском крае таких пляжей нет — а значит, ответственность за свою жизнь и здоровье каждый несёт сам.
Ни в коем случае не оставляйте детей у воды без присмотра: дети тонут молча — не сводите с них глаз ни на секунду.
Если вы не умеете плавать, не заходите в воду глубже, чем по пояс.
Находиться в воде стоит не дольше 15−20 минут: при переохлаждении могут возникнуть судороги.
После купания обязательно насухо вытирайте лицо и тело.
Строго запрещено нырять с мостов, пристаней и в незнакомых местах: на дне могут быть посторонние предметы.
Не заплывайте далеко — легко переоценить свои силы. Если почувствовали усталость, отдохните на воде, лёжа на спине.
Опасные игры — с подныриванием, захватами за ноги и сталкиванием в воду — могут стоить жизни, особенно если кто‑то не умеет плавать.
Если вас захватило сильное течение, не боритесь с ним: плывите по течению под углом, постепенно приближаясь к берегу.
Если попали в водоворот, наберите побольше воздуха, погрузитесь на глубину и сделайте сильный рывок в сторону, чтобы выбраться.
Купание в состоянии алкогольного опьянения категорически недопустимо.
При любом происшествии на воде немедленно звоните по единому номеру 112.
Берегите себя и своих близких: вода ошибок не прощает.