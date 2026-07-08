Срочные новости: в Прикамье и Свердловской области угроза атаки БПЛА 8 июля

Напоминаем про порядок действий при угрозе атаки БПЛА: если вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. При этом пользоваться лифтом запрещено. В квартире же необходимо найти место без окон, между несущих стен, как правило это ванная комната. Рекомендуется сесть на пол.