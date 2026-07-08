Срочные новости: в Прикамье и Свердловской области угроза атаки БПЛА 8 июля

8 июля в Пермском крае и Свердловской области объявили режим «Беспилотная опасность». Тем временем атакам БПЛА подверглись несколько других регионов России. В Саратовской области в результате удара погиб человек, в Республике Татарстан есть пострадавшие. Последние новости — в материале сайта perm.aif.ru.
Беспилотная опасность в Пермском крае.
В 9:30 в Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности региона.
«Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике», — обратились в ведомстве.
Напоминаем про порядок действий при угрозе атаки БПЛА: если вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. При этом пользоваться лифтом запрещено. В квартире же необходимо найти место без окон, между несущих стен, как правило это ванная комната. Рекомендуется сесть на пол.
В случае, если вы застали «Беспилотную опасность» на улице, немедленно укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Если вы перемещаетесь на транспорте, покиньте его и найдите укрытие.
Беспилотная опасность в Свердловской области.
В 9:35 губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в регионе объявлен режим «Беспилотная опасность». Он уточнил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников», — напомнил Денис Паслер.
Напомним, ранее режим «Беспилотная опасность» на территориях Пермского края и Свердловской области вводили 6 июля. К счастью, обошлось без происшествий.
Обстановка в других регионах: есть пострадавшие и погибший.
Мэр Нижнекамска Республики Татарстан Радмир Беляев сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА отдельные предприятия города получили повреждения. К счастью, тяжёлых последствий удалось избежать. По данным Радмира Беляева, есть пострадавшие с травмами лёгкой степени, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.
«Хочу заверить, что ситуация находится под контролем, все службы работают слаженно и делают всё необходимое для обеспечения безопасности жителей и восстановления работы объектов. Прошу вас сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников», — написал мэр Нижнекамска.
Кроме того, в пресс-службе раиса республики рассказали, что атаке БПЛА подвергся частный жилой дом в Тукаевском районе Татарстана. В результате происшествия пострадали два человека. Им оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас жизни людей ничего не угрожает.
В Саратовской области беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры. Губернатор региона Роман Бусаргин доложил, что есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Один человек погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая поддержка», — сообщил губернатор Саратовской области.