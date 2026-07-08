В Ростове 12-летнего школьника облили бензином и подожгли

Уточняется, что горящего школьника удалось потушить случайным прохожим. На теле ребенка не осталось ни кожи, ни плоти, были видны только глаза, а от пострадавшего сильно разило бензином. После его в критическом состоянии доставили в больницу с ожогами 95 почти всей поверхности тела. Несмотря на усилия медиков, сердце мальчика остановилось 30 июня. Известно, что мальчик отправился на позднюю прогулку с тремя новыми приятелями.