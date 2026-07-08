Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чистил бассейн и упал в воду: в Городище погиб мужчина

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Мужчина погиб во время работ по очистке бассейна в поселке Городище Минской области, сообщили в Белорусском республиканском обществе спасания на водах (ОСВОД).

Источник: Sputnik.by

По данным ОСВОД, сообщение о происшествии поступило накануне вечером.

«Мужчина проводил работы по очистке бассейна. В ходе работ он упал в бассейн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшего 1986 года рождения обнаружила его знакомая спустя некоторое время: она же извлекла его тело из воды без признаков жизни. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.

По оперативным данным ОСВОД, за минувшие сутки в Беларуси утонул один человек, еще одного удалось спасти.

Спасатели неоднократно напоминали, что при происшествии на воде важно не поддаваться панике, не терять тонущего из виду, немедленно позвать на помощь и вызвать спасателей по номеру 112.