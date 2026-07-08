Чистил бассейн и упал в воду: в Городище погиб мужчина

По данным ОСВОД, сообщение о происшествии поступило накануне вечером.
«Мужчина проводил работы по очистке бассейна. В ходе работ он упал в бассейн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что погибшего 1986 года рождения обнаружила его знакомая спустя некоторое время: она же извлекла его тело из воды без признаков жизни. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.
По оперативным данным ОСВОД, за минувшие сутки в Беларуси утонул один человек, еще одного удалось спасти.
Спасатели неоднократно напоминали, что при происшествии на воде важно не поддаваться панике, не терять тонущего из виду, немедленно позвать на помощь и вызвать спасателей по номеру 112.