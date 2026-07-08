Умерла доцент Воронежского госуниверситета с 30-летним стажем

Вклад Тамары Тарарыковой в развитие математической науки был по достоинству оценён сотрудниками ведущих отечественных и зарубежных университетов. Педагог являлась приглашённым профессором Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва (ЕНУ) в Казахстане и профессором Кардиффского университета в Великобритании. Её помнят и в Российском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы.