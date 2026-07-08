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Умерла доцент Воронежского госуниверситета с 30-летним стажем

Тамара Тарарыкова ушла из жизни в возрасте 79 лет.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже после продолжительной болезни ушла из жизни кандидат физико-математических наук, доцент кафедры функционального анализа и операторных уравнений математического факультета Воронежского государственного университета Тамара Тарарыкова. Педагог скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза во вторник, 7 июля.

Тамара Васильевна 30 лет посвятила работе в ВГУ. За годы своей профессиональной деятельности она зарекомендовала себя как талантливый преподаватель, воспитав не одно поколение студентов и привив им глубокий интерес к предмету.

Вклад Тамары Тарарыковой в развитие математической науки был по достоинству оценён сотрудниками ведущих отечественных и зарубежных университетов. Педагог являлась приглашённым профессором Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва (ЕНУ) в Казахстане и профессором Кардиффского университета в Великобритании. Её помнят и в Российском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

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