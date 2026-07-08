Мэр Нижнего Тагила поможет садоводам, пострадавшим от паводка

Мэр Нижнего Тагила встретился с дачниками из СНТ «Шахтер», которое расположено в пригороде. Градоначальник обсудил с горожанами острые вопросы, связанные с последствиями паводка, и пообещал помочь, сообщает Тагил. Лайф.