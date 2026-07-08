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Мэр Нижнего Тагила поможет садоводам, пострадавшим от паводка

Под Нижним Тагилом остаются затопленными 90 домов.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Нижнего Тагила встретился с дачниками из СНТ «Шахтер», которое расположено в пригороде. Градоначальник обсудил с горожанами острые вопросы, связанные с последствиями паводка, и пообещал помочь, сообщает Тагил. Лайф.

На пике непогоды вода затопила 298 домов, сейчас подтопленными остаются только 90 участков. Сейчас решаются вопросы, связанные с отсыпкой дороги, вывозом мусора, восстановлением подачи электричества, доставкой материалов для полной просушки домов.

После того, как вода полностью уйдет из СНТ, оказание помощи по мере необходимости продолжится.