Суд оставил в силе приговор владельцу барана за смерть пенсионерки в Крыму

В Крыму кассационный суд подтвердил приговор владельцу барана, который насмерть забодал женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.
Инцидент, напомним, произошел в конце весны 2025 года в Раздольненском районе. Баран прорвал сетчатое ограждение, выбежал на улицу и напал на пожилую женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.
Суд признал хозяина животного виновным в причинении смерти по неосторожности. По мнению суда, мужчина не обеспечивал надлежащий контроль за бараном, хотя знал, что тот уже несколько раз выбегал за пределы участка и проявлял агрессию. Ему назначили год ограничения свободы и обязали выплатить 1 млн рублей компенсации.
Защита пыталась оспорить приговор, утверждая, что баран сам сделал дыру в заборе, а владелец в этот момент находился дома и не мог предотвратить происшествие.
«Уголовная коллегия отклонила эти доводы и указала, что собственник несет бремя содержания имущества и обязан исключать возможность причинения вреда другим лицам своей собственностью. В данной ситуации мужчина должен был проявить осмотрительность и заранее обезопасить окружающих от возможного нападения животного, однако этого не сделал», — говорится в сообщении.
В итоге приговор остался в силе.