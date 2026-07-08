Суд оставил в силе приговор владельцу барана за смерть пенсионерки в Крыму

Суд признал хозяина животного виновным в причинении смерти по неосторожности. По мнению суда, мужчина не обеспечивал надлежащий контроль за бараном, хотя знал, что тот уже несколько раз выбегал за пределы участка и проявлял агрессию. Ему назначили год ограничения свободы и обязали выплатить 1 млн рублей компенсации.