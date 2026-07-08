Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 140,7 тысячи га

Днем 8 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 167 пожаров на площади 140,7 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском, Эвенкийском и Богучанском округах. Основная причина возгораний — сухие грозы. Ситуацию осложняют участки тайги, поврежденные шелкопрядом.
В региональном Лесопожарном центре добавили, что угрозы населенным пунктам нет. Оперативный штаб координирует все работы по тушению.
В работах по охране тайги от пожаров участвуют около 1500 человек, в том числе команды из других регионов. Помощь оказывают лесопользователи.
За минувшие сутки специалисты ликвидировали 38 очагов на площади 17 тыс. га, еще 15 пожаров — локализовали.
При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8−800−100−94−00.