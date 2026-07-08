Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 140,7 тысячи га

Количество лесных пожаров на севере Красноярского края снизилось до 167.

Источник: Комсомольская правда

Днем 8 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 167 пожаров на площади 140,7 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском, Эвенкийском и Богучанском округах. Основная причина возгораний — сухие грозы. Ситуацию осложняют участки тайги, поврежденные шелкопрядом.

В региональном Лесопожарном центре добавили, что угрозы населенным пунктам нет. Оперативный штаб координирует все работы по тушению.

В работах по охране тайги от пожаров участвуют около 1500 человек, в том числе команды из других регионов. Помощь оказывают лесопользователи.

За минувшие сутки специалисты ликвидировали 38 очагов на площади 17 тыс. га, еще 15 пожаров — локализовали.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8−800−100−94−00.