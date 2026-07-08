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Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус Краснодар — Мелитополь

В Запорожской области беспилотник атаковал пассажирский автобус Краснодар — Мелитополь. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, все находившиеся в салоне 11 человек успели вовремя покинуть транспортное средство, пострадавших нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Приморском муниципальном округе Запорожской области украинский беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В момент атаки в салоне находились 11 человек — девять пассажиров и два водителя. По словам главы области, все они успели своевременно покинуть транспортное средство, благодаря чему никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы, люди были экстренно эвакуированы в безопасное место.

Глава области жестко отреагировал на инцидент, назвав его военным преступлением.

«Это вопиющий акт терроризма. Целенаправленная атака на рейсовый пассажирский транспорт с мирными гражданами — грубейшее нарушение международного гуманитарного права, очередное военное преступление оголтелых киевских террористов», — подчеркнул Евгений Балицкий.

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