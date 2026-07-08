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В Туве хозяйка собаки, которая изуродовала лицо ребенка, отделалась штрафом

В Туве собака напала на ребенка и обезобразила ему лицо.

Источник: Комсомольская правда

В Кызыле вынесен приговор владелице собаки. Ее животное напало на семилетнего мальчика. В республиканской прокуратуре рассказали, что это случилось в декабре 2025 года. Собака убежала с территории дома и проникла к соседям. На беду псу попался ребенок, которого он догнал и растерзал. Страшно представить, что пережил мальчик. Собака не только его сильно напугала, но и изуродовала лицо.

Хозяйку пса признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд назначил ей 70 тысяч рублей штрафа. Также возможно, что она компенсирует семье ребенка моральный вред — прокурор направил в суд многомиллионное заявление.