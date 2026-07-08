В Туве хозяйка собаки, которая изуродовала лицо ребенка, отделалась штрафом

В Кызыле вынесен приговор владелице собаки. Ее животное напало на семилетнего мальчика. В республиканской прокуратуре рассказали, что это случилось в декабре 2025 года. Собака убежала с территории дома и проникла к соседям. На беду псу попался ребенок, которого он догнал и растерзал. Страшно представить, что пережил мальчик. Собака не только его сильно напугала, но и изуродовала лицо.