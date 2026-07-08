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34 пожара потушили в Ростовской области за сутки

Суточную статистику происшествий обновили в донском управлении МЧС.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 7 июля 2026 года в Ростовской области произошли пожары и ДТП. Статистику опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

За указанный период потушили 14 техногенных пожаров. Ликвидировали восемь возгораний сухой растительности и 12 возгораний мусора. Также спасатели выезжали на одно дорожно-транспортное происшествие.

Всего от МЧС на местах происшествий за сутки задействовали 244 человека и 61 единицу техники.

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