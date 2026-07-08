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В Иркутске полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении человека

По данным оперативников, злоумышленники на почве ревности решили «наказать» мужчину, который распивал спиртное с сожительницей одного из них. Они приехали к дому потерпевшего, где один из нападавших избил его битой. Затем мужчину силой затолкали в багажник автомобиля и вывезли за город, где удерживали в течение нескольких часов.

Источник: ТК Город

Полицейские установили личности всех участников нападения и задержали их. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).