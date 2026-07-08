Полиция Краснодара проверит факт жестокого обращения с голубем

Правоохранители установят личность человека, фигурирующего в публикации, а также выяснят мотивы его поступка.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару, по итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту возможного жестокого обращения с голубем в Краснодаре.
Правоохранители установят личность человека, фигурирующего в публикации, а также выяснят мотивы его поступка.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару, по итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.