Звонок от «Госуслуг», автомобиль из Европы и заработок на криптобирже: как обманывали нижегородцев на прошлой неделе

За прошлую неделю мошенники похитили у жителей Нижегородской области почти 28 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Всего в регионе зарегистрировали 44 преступления, совершённых с использованием различных схем обмана. Чаще всего злоумышленники применяли легенды о «службе безопасности банка», онлайн-покупках и дополнительном заработке.
Одной из жертв стала 53-летняя нижегородка: ей звонили якобы сотрудники «Госуслуг», Центробанка и правоохранительных органов. Под предлогом отмены сомнительной операции женщину убедили снять все деньги и перевести их через банкомат на чужой счёт — ущерб составил 1 165 000 рублей. После этого связь с «кураторами» прекратилась.
В Арзамасе 54-летний мужчина перевёл 426 тысяч рублей за якобы покупку автомобиля из Европы. Ещё один пострадавший, 26-летний житель Приокского района, пытался заработать на криптобирже и в итоге перечислил мошенникам 1 079 500 рублей.
Полиция напоминает, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят по телефону переводить деньги, сообщать коды и данные карт, а при подозрительных звонках нужно немедленно прекращать разговор и самостоятельно перезванивать в банк.
Ранее сообщалось, что мошенники требовали «погасить кредитное плечо», и нижегородка потеряла более 3.9 млн рублей.