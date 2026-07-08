Звонок от «Госуслуг», автомобиль из Европы и заработок на криптобирже: как обманывали нижегородцев на прошлой неделе

Одной из жертв стала 53-летняя нижегородка: ей звонили якобы сотрудники «Госуслуг», Центробанка и правоохранительных органов. Под предлогом отмены сомнительной операции женщину убедили снять все деньги и перевести их через банкомат на чужой счёт — ущерб составил 1 165 000 рублей. После этого связь с «кураторами» прекратилась.