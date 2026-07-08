В Воронежской области судят гражданина Таджикистана за кражу бензина на АЗС

По версии следствия, в марте 2026 года ночью обвиняемый на автомобиле «Дэу Нексия» с подложными госномерами приехал на АЗС в городе Калач. Воспользовавшись системой постоплаты, он заправил 45,26 литра бензина на сумму 3 201 рубль, после чего скрылся, не рассчитавшись.